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22:21 26.05.2021

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников

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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 14:59 по времени Восточного побережья США (в 21:59 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже 29-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем месяце. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1675 космических аппаратов. Предыдущие партии спутников Starlink были запущены 4, 9 и 16 мая.

Компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 1 час 4 минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.

Через 8 минут 34 секунд после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже во второй раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике в примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда должны выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #spacex
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