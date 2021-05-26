События

22:17 26.05.2021

Послы G7 в ходе встречи с Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни

1 мин читать

Послы стран "Большой семерки" (G7) в ходе встречи с главой Государственной таможенной службы Украины Павлом Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни и готовность оказать помощь.

"На встрече с главой Государственной таможенной службы Украины Павлом Рябикиным послы G7 подтвердили свою поддержку реформ таможни, которые будут способствовать уменьшению коррупции, борьбе с организованной преступностью и повышению эффективности (увеличив доходы для Украины), а также готовность оказать помощь", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Послы также приветствуют начало проверок таможенников "как первый шаг к укреплению доверия общественности и согласились, что законодательство, которое криминализирует контрабанду и усиливает возможности расследований, остается важным приоритетом".

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Найденная на Галапагосах черепаха оказалась представителем считавшегося вымершим вида

Байден поручил разведке удвоить усилия по поиску источника COVID-19

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередной партией мини-спутников

ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно освободить татарского правозащитника Куку

Криминализация контрабанды важна для реформирования таможни - послы G7

Посольство Украины эвакуировало 103 соотечественника из Сектора Газа

Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

Катар пообещал направить $500 млн на восстановление сектора Газа

В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

Польша запретила полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА