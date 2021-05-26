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22:16 26.05.2021

Криминализация контрабанды важна для реформирования таможни - послы G7

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Послы стран "Большой семерки" поприветствовали начало проведения проверок таможенников на добропорядочность, а также отметили криминализацию контрабанды как важный приоритет для реформирования таможни, сообщили послы по итогам встречи с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным в среду.

"Послы поприветствовали начало проведения проверок таможенников на добропорядочность, как первый шаг к укреплению доверия общественности, и согласились, что законодательство, которое криминализирует контрабанду и усиливает возможности ее расследования, остается важным приоритетом", - указано в сообщении G7 в Twitter.

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Интерфакс-Украина
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