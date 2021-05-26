Посольство Украины эвакуировало 103 соотечественника из Сектора Газа

Посольство Украины в Израиле в среду, 26 мая, успешно завершило эвакуацию 103 граждан Украины из Сектора Газа. Об этом сообщил житель города Хайфа, сотрудник издания «Еврейский Мир» Шимон Бриман на своей странице в соцсети Facebook.

«Подготовкой вывоза занимался лично посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Вместе с этой группой украинцев спецрейсом «Каир-Киев» вылетели несколько граждан Молдовы и Болгарии», - отметил журналист.

В то же время на территории Украины МИД и ГСЧС готовят автобусы, чтобы оперативно развезти украинцев Газы в Харьков, Одессу, Херсон, Днипро и Запорожье.

Посольство Украины в Израиле заявило о подготовке эвакуации соотечественников из Сектора Газа 18 мая. Всем украинцам, желающим покинуть зону, где обострились боевые действия, или нуждающимся в помощи, было рекомендовано обратиться в отделение Посольства Украины в Израиле при Палестинской Национальной Администрации.

По материалам: www.newsru.co.il