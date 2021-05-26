Партия в 500 тыс. доз вакцин CoronaVac прибыла в Украину - Минздрав

Партия в 500 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, прибыла в Украину, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас эта вакцина в соответствии с действующим законодательством отправляется на лабораторный контроль", - говорится в сообщении, на странице Минздрава в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В Минздраве отметили, что прививки препаратом CoronaVac началось в Украине 13 апреля. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

В целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,2 млн уже получила.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/