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21:30 26.05.2021

Катар пообещал направить $500 млн на восстановление сектора Газа

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Катар пообещал направить $500 млн на восстановление сектора Газа

Катар продолжит поддерживать палестинцев, направит $500 млн на реконструкцию сектора Газа, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на главу МИД Катара Мухаммеда бен Абдуррахмана Аль Тани.

"По указу его высочества шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, эмира Катара, Катар объявляет о помощи $500 млн на реконструкцию Газы", - сказал глава катарского внешнеполитического ведомства.

Аль Тани добавил, что Катар продолжит поддерживать палестинцев, чтобы достичь "справедливого и продолжительного решения, установив их независимое государство в соответствии с Арабской мирной инициативой".

Помимо Катара помочь восстанавливать сектор Газа ранее уже вызывались Египет и США. Каир заявлял, что потратит на помощь газе $500 млн, а США обещали $37,5 млн немедленно и миллионы на помощь в развитии позже.

Теги: #ближвосток #газа #помощь #катар
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