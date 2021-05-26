События

20:56 26.05.2021

В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

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В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

В акватории Черного моря совместная корабельно-катерная тактическая группа Военно-морских сил Украины и Королевства Великобритании провели тренировку в море типа "PASSEX".

Как сообщает пресс-служба ВМС ВСУ, целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

"Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Двухдневное тренировка проходила в несколько этапов, в частности, было отработано маневрирование в костюмах и ордерах, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, постановка дымовой завесы.

Кроме того, были отработаны корабельные учения по передаче грузов воздушным и траверзним способом, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведение поисково-спасательной операции.

Коммуникация между экипажами корабельно-катерной группы осуществлялась исключительно на английском языке.

 

 

 

 

Теги: #учения #украина #британия
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