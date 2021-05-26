События

20:41 26.05.2021

Польша запретила полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси

2 мин читать
Польша запретила полеты над своей территорией авиаперевозчиков из Беларуси

Совет министров Польши ввел запрет на полеты в воздушном пространстве страны авиаперевозчиков из Беларуси, сообщил в среду официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер.

"Совет министров принял решение о запрете на полеты воздушном пространстве Польши самолетов, используемых авиаперевозчиками из Беларуси. Это элемент реализации санкций, запрошенных премьер-министром Матеушем Моравецким на заседании Совета Европы", - написал Мюллер в своем твиттер-аккаунте.

Ранее правительство Литвы запретило входить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам. Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая.

Данные меры вводятся после того, как 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд иностранных авиакомпаний приняли решение облетать воздушное пространство Беларуси.

Европейский совет заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого инцидента.

В 2020 году власти Беларуси включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Теги: #авиасообщение #польша #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 26.05.2021
Летевший в Барселону самолет "Белавиа" был вынужден вернуться в Минск из-за действий Франции

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" был вынужден вернуться в Минск из-за действий Франции

19:00 26.05.2021
Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

Трансплантации в Беларуси ожидают 342 украинца – нардеп Дмитриева

15:11 26.05.2021
Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

14:53 26.05.2021
Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

11:17 26.05.2021
Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

10:41 26.05.2021
Депутаты инициируют обращение Рады к ООН о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности

Депутаты инициируют обращение Рады к ООН о признании режима Лукашенко в Беларуси угрозой международной безопасности

09:43 26.05.2021
Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью

Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью

04:59 26.05.2021
Байден: вопрос о санкциях против Минска из-за инцидента с Ryanair рассматривается

Байден: вопрос о санкциях против Минска из-за инцидента с Ryanair рассматривается

00:00 26.05.2021
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая

23:20 25.05.2021
Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью

Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим тишины, ранен мирный житель – штаб ООС

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

В акватории Черного моря ВМС Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа "PASSEX"

Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию своих граждан из сектора Газы - эксперт

Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков, литовская Transaviabaltika ушла в простой

Депутату райсовета из Николаевской области сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном хранении оружия

Расследование в деле о сбитом МН17 будет вестись до тех пор, пока будет прогресс – руководитель следственной группы

Американский конгрессмен Фицпатрик заверил Кулебу в неизменности двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США

В Кривом Роге 17-летний юноша поджог беременную девушку - полиция

Заводы по выпуску "Боржоми" и "Набеглави" в Грузии возобновляют работу после забастовки

Псевдочиновнику из т.н. "ДНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Кулеба просит СММ ОБСЕ уделить значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА