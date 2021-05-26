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19:49 26.05.2021

Американский конгрессмен Фицпатрик заверил Кулебу в неизменности двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США

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Американский конгрессмен Фицпатрик заверил Кулебу в неизменности двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины в Конгрессе США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с конгрессменом США Брайаном Фицпатриком украинско-американское стратегическое партнерство и последние события по "Северному потоку 2".

"Приятно поговорить с конгрессменом США Брайаном Фицпатриком, чтобы подтвердить украинско-американское стратегическое партнерство и обсудить последние события по "Северному потоку-2". Приятно слышать, что давняя двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины в Конгрессе США остается неизменной", - написал Кулеба в Twitter в среду.

 

Теги: #сша #кулеба #поддержка
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