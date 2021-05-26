События

19:40 26.05.2021

В Кривом Роге 17-летний юноша поджог беременную девушку - полиция

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В Кривом Роге 17-летний юноша поджог беременную девушку - полиция

По подозрению в поджоге в среду, 26 мая, беременной девушки полиция Кривого Рога (Днепропетровская область) задержала ее 17-летнего сожителя.

Как сообщает полиция области, сейчас пострадавшая госпитализирована в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

"26 мая около 16:10 от работников ГСЧС в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка. По предварительной информации установлено, что во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении в Facebook.

Для розыска юноши был привлечен личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, перекрыты вокзалы и автовокзалы.

Впоследствии полиция задержала мужчину. По месту его проживания был проведен обыск, в ходе которого изъято оружие.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ст.15, ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #полиция #поджог #кривой_рог
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