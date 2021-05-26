Заводы по выпуску "Боржоми" и "Набеглави" в Грузии возобновляют работу после забастовки

Бастовавшие в Грузии работники двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда на девятый день приняли решение о прекращении протестной акции.

Произошло это после состоявшихся в среду переговоров инициативной группы бастующих с участием профсоюзов с обновленным руководством компании IDS Borjomi Georgia (собственник заводов), в результате которых сторонам удалось достичь компромисса, сообщает грузинский Первый телеканал.

Как сообщалось, около 500 работников заводов по производству "Боржоми" забастовали с 18 мая, однако до сих пор сторонам не удавалось сесть за стол переговоров, несмотря на такую готовность в принципе с обеих сторон, поскольку бастующие отказывались от участия в переговорном процессе без представителя профсоюза, с чем до последнего момента категорически не соглашался менеджмент компании.

Более того, уже на следующий день после начала забастовки IDS Borjomi Georgia полностью приостановила работу заводов. Как пояснили в компании, работа приостановлена, чтобы "избежать провокаций, организованных профсоюзными активистами, которые ставят под угрозу здоровье и безопасность людей".

По словам представителей инициативной группы бастующих, по итогам переговоров разработан рабочий документ, который, в частности, предусматривает "повышение зарплат как минимум на 30%, а также увеличение количества сотрудников заводов с тем, чтобы разгрузить нынешних работников от продолжительных и малооплачиваемых сверхурочных работ".

"Руководство компании пошло нам на уступки, с завтрашнего дня мы возвращаемся к работе", - заявил в эфире телеканала один из участвовавших в переговорах работников "Боржоми".

Как сообщают в среду грузинские СМИ, прекратили забастовку и работники завода по розливу минеральной воды "Набеглави", а также дистрибьюторской компании "Эндаги", входящих в АО "Цкали маргебели" ("Полезная вода"), которые неделю назад, вслед за производителями "Боржоми" также забастовали с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.

"Достигнута договоренность между руководством "Цкали Маргебели" и работниками завода. Предприятие уже работает в полную силу, и продукция доставляется покупателям без перебоев", - говорится в заявлении компании.

При этом подчеркивается, что консенсуса удалось достичь без вмешательства посредников. "За минувшие 25 лет компания преодолела множество трудностей, в чем большая заслуга семейных отношений, сложившихся в коллективе. На протяжении этих лет нам всегда удавалось находить точки соприкосновения внутри компании для достижения общих интересов", - отмечается в заявлении.

Компания не уточняет, в какой мере ей удалось удовлетворить требования бастовавших сотрудников, но подчеркивает, что руководство готово сделать для своих работников "больше, чем требовалось".

IDS Borjomi Georgia входит в IDS Borjomi International, управляющий девятью заводами в России, на Украине и в Грузии. IDS Borjomi Georgia управляет двумя заводами в Боржоми. В портфеле грузинской компании такие бренды минеральной воды, как "Боржоми", "Ликани", "Родники Боржоми", "Бакуриани" и "Митарби". Компания экспортирует "Боржоми" более чем в 30 стран.

АО "Цкали маргебели" входит в группу крупного грузинского агрохолдинга "Маргебели", который, кроме завода "Набеглави" и компании "Энгади", также включает "Марнеульскую продовольственную компанию" (производит фруктовые джемы, варенья, томатную пасту, овощные салаты, соленья и другие консервы), сельхозпредприятие "Марнеули Агро", "Ферму Маргебели". Продукция агрохолдинга поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.