Псевдочиновнику из т.н. "ДНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении т.н. "начальнику отдела Миграционной службы Горловского ГУ МВД ДНР" в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 и ч . 1 ст. 438 УК Украины), сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры в среду.

"Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 года 47-летний злоумышленник организует деятельность подчиненного ему так называемого отдела Миграционной службы Горловского ГУ МВД ДНР. В частности, по внедрению механизма обязательного получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области "паспортов гражданина ДНР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры.

"В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что, по данным правозащитных организаций, на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.