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19:10 26.05.2021

Кулеба просит СММ ОБСЕ уделить значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму

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Кулеба просит СММ ОБСЕ уделить значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ уделяла значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму и увеличила количество своих усилий на крымском направлении.

"Мы ценим деятельность ОБСЕ и, в частности, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая наблюдает за ситуацией с безопасностью в зоне конфликта и фиксирует нарушения Минских соглашений. Напомню, что СММ является самой большой полевой операцией ОБСЕ, а ее мандат охватывает всю территорию Украины, включительно с Автономной Республикой Крым и городом Севастополь. Я сегодня обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно большее внимание ситуации в оккупированном Крыму и увеличила количество своих усилий на крымском направлении", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в среду.

Кроме того, он подчеркнул, что Украине необходимо, чтобы ОБСЕ уделяла больше внимания односторонним шагам России, которые подрывают базовые принципы и обязательства ОБСЕ.

"Мы хорошо понимаем, что правило консенсуса, который действует в организации, часто связывает руки. Но мы также понимаем, что искусство дипломатии и заключается в том, что даже когда твои руки связаны, все равно решительно защищать те принципы и идеалы, ради которых ОБСЕ и была создана", - добавил Кулеба.

Министр сказал, что заверил генсека ОБСЕ в том, что Украина остается преданной политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

"Для нас очень важно, что во время визита в Украину господа Шмид посетит зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе и один из контрольных пунктов въезда-выезда. Там уже она сможет ознакомиться с условиями деятельности СММ. Я убежден, что генсек вернется с Донбасса с четким впечатлением о тех системных и последовательных усилиях, которые Украина прилагает для прекращения войны, для сохранения человеческих жизней, а также для обеспечения достойных условий для тех граждан, которые пересекают линию разграничения", - отметил Кулеба.

Теги: #крым #смм_обсе #мид
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