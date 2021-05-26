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19:09 26.05.2021

Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

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Генсек ОБСЕ: надо расширить возможности СММ в Украине проводить наблюдения

Необходимо расширить возможности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине проводить наблюдения, сообщила генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид во время визита в Украину.

"Конечно, нам надо усиливать работу с точками пересечения границы и нам надо расширить возможности мониторинговой миссии проводить наблюдения", - сказала Шмид на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в среду.

По ее словам, также необходимо намного больше сделать, чтобы вести более серьезную работу по разминированию.

"Во время этого кризиса, который продолжается уже много лет, нам надо улучшить жизни людей, которые находятся в зоне конфликта. Эта ситуация была усложнена еще и Covid-19, и это повлияло на жизни людей. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев мы увидели, что там растет напряжение, и были нарушения режима прекращения огня. Такая ситуация фиксируется нашей мониторинговой миссией, которая нам напоминает о таких нарушениях каждый день. Нам надо применять дополнительные меры по усилению режима прекращения огня", - подчеркнула Шмид.

Кроме того, генсек указала, что во время председательствования Швеции в ОБСЕ организация будет поддерживать все усилия по решению конфликта на основе Минского процесса, а также будет поддерживать Нормандский процесс.

"Это единственный способ решения этого конфликта", - считает Шмид.

Теги: #наблюдения #смм_обсе #украина
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