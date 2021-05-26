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18:50 26.05.2021

Шмыгаль обсудил ход реформ в Украине с послами ЕС, США и Британии

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Шмыгаль обсудил ход реформ в Украине с послами ЕС, США и Британии

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с европейскими и американскими дипломатами, в ходе которой обсудил с ними ход реформ в Украине.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в среду, на встрече присутствовали глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, временный поверенный по делам Великобритании в Украине Николас Гаррокс, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Сергей Марченко и министр энергетики Герман Галущенко.

В ходе мероприятия премьер-министр отметил, что правительство совместно с Офисом президента и Верховной Радой последовательно работают над совершенствованием украинского законодательства для реализации реформ в стране.

"На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты, необходимые для получения макрофинансовой помощи и транша МВФ. Сейчас идет подготовка изменений ко второму чтению. Рассчитываем, что вскоре они будут приняты в целом", - отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что "важно поддерживать связь с нашими партнерами в вопросах реализации всех реформ, в частности антикоррупционной, судебной, корпоративной, введении рынка газа и электроэнергии".

Кроме того, премьер-министр рассказал иностранным дипломатам, что законопроект об ответственности за недостоверное декларирование состояния был подан президентом Украины и принят в первом чтении в прошлом месяце. Также, в первом чтении одобрен законопроект, касающийся деятельности Высшего совета правосудия.

"Во время встречи стороны обсудили, в частности, реформу корпоративного управления и работу рынка газа. Денис Шмыгаль заверил глав дипломатических представительств, что внедрение рынка газа в Украине необратимо", - резюмируют в Кабмине.

Теги: #шмыгаль #послы
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