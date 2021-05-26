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18:33 26.05.2021

Правоохранители задержали двух граждан, обещавших за взятку решить вопрос назначения главой Кировоградской ОГА

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Правоохранители задержали двух граждан, обещавших за взятку решить вопрос назначения главой Кировоградской ОГА

Правоохранители разоблачили в злоупотреблении влиянием (ч.3 ст.369-2 УК Украины) двух граждан, обещавших за взятку $3,5 млн повлиять на высших должностных лиц страны и поспособствовать назначению потерпевшего на должность главы Кировоградской облгосадминистрации, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду.

"По данным следствия, двое граждан за $3,5 млн неправомерной выгоды обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета министров Украины и решить вопрос о назначении потерпевшего на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что оба мужчины сейчас задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в преступную группу, в частности, входил общественный активист, руководитель ряда благотворительных и антикоррупционных организаций.

По данным правоохранителей, именно он представлялся советником президента Украины, а также заявлял, что согласовывает назначение на руководящие должности с руководством СНБО и Офисом главы государства.

В спецслужбе уточняют, что задержали злоумышленников в одном из киевских банков после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СУ Главного управления Нацполиции Украины в Кировоградской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Теги: #взятка #ога #кировоградская_обл
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