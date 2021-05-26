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18:20 26.05.2021

Послы G7 в ходе встречи с Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни

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Послы G7 в ходе встречи с Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни

Послы стран "Большой семерки" (G7) в ходе встречи с главой Государственной таможенной службы Украины Павлом Рябикиным подтвердили свою поддержку реформ таможни и готовность оказать помощь.

"На встрече с главой Государственной таможенной службы Украины Павлом Рябикиным послы G7 подтвердили свою поддержку реформ таможни, которые будут способствовать уменьшению коррупции, борьбе с организованной преступностью и повышению эффективности (увеличив доходы для Украины), А также готовность оказать помощь", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Также послы приветствуют начало проведения проверок таможенников "как первый шаг к укреплению доверия общественности, и согласились, что законодательство, которое криминализирует контрабанду и усиливает возможности расследований, остается важным приоритетом".

Теги: #таможня #g7 #рябикин #встреча
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