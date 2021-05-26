События

17:41 26.05.2021

В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

1 мин читать
В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

Представители коммунального предприятия "Киевский метрополитен" провели встречу с представителями сообществ легкого персонального транспорта, в ходе которой стороны договорились об урегулировании правил перевозки моноколес и самокатов в метро, сообщает пресс-служба метрополитена.

В частности, сообщается, что моноколеса должны перевозиться так, как они есть, а их владельцы обязаны ответственно относятся к другим пассажирам и следить за тем, чтобы никого не испачкать.

"Самокаты. Все, которые можно сложить, рекомендуется складывать. Те, которые превышают 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что любые вещи, превышающие 200 см, перевозить запрещается.

"По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера. Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно", - сообщают в пресс-служба метрополитена.

Там подчеркивают, что кататься по платформе строго запрещено, поскольку это может привести к реальным и сложным травмам.

"Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле", - добавляют в киевском метро.

Теги: #киев #метро #перевозка #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:56 26.05.2021
В Киеве 27 мая ожидается гроза

В Киеве 27 мая ожидается гроза

16:10 26.05.2021
"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

15:11 26.05.2021
Медгруппа "Адонис" открыла многопрофильную клинику в Киеве

Медгруппа "Адонис" открыла многопрофильную клинику в Киеве

13:46 26.05.2021
В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

13:28 26.05.2021
Bees Airline хочет летать из Киева в Самарканд

Bees Airline хочет летать из Киева в Самарканд

12:33 26.05.2021
Аэропорт "Киев" надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем в два раза

Аэропорт "Киев" надеется в 2021 году увеличить пассажиропоток более чем в два раза

10:24 26.05.2021
МАУ возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

МАУ возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

10:03 26.05.2021
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который ударил битой по голове водителя

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который ударил битой по голове водителя

09:43 26.05.2021
Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью

Латвия ограничила авиасообщение с Беларусью

08:31 26.05.2021
Днем 26 мая в Киеве ожидается гроза

Днем 26 мая в Киеве ожидается гроза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот о законах на платформе Telegram

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Данилов: все водные объекты Украины должны иметь владельца, то ли это орган местного самоуправления, то ли госучреждение

Проведением выездного заседания для осмотра реконструкции сбитого МН17 завершилась первая фаза судебного процесса

Украина и Израиль намерены проводить совместные мероприятия, посвящённые исторической памяти двух народов - Посольство

Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Нардепы от "Голоса" обсудили с депутатами Бундестага проблемы нацбезопасности, восстановления экономики и судебной реформы в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА