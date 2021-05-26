В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

Представители коммунального предприятия "Киевский метрополитен" провели встречу с представителями сообществ легкого персонального транспорта, в ходе которой стороны договорились об урегулировании правил перевозки моноколес и самокатов в метро, сообщает пресс-служба метрополитена.

В частности, сообщается, что моноколеса должны перевозиться так, как они есть, а их владельцы обязаны ответственно относятся к другим пассажирам и следить за тем, чтобы никого не испачкать.

"Самокаты. Все, которые можно сложить, рекомендуется складывать. Те, которые превышают 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются. Владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что любые вещи, превышающие 200 см, перевозить запрещается.

"По желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно у контроллера. Однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно", - сообщают в пресс-служба метрополитена.

Там подчеркивают, что кататься по платформе строго запрещено, поскольку это может привести к реальным и сложным травмам.

"Также напоминаем, что сегодня вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. Транспортировать велосипеды предусмотрено в чехле", - добавляют в киевском метро.