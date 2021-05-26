События

17:29 26.05.2021

Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

2 мин читать
Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение окружного административного суда о признании противоправным и недействительным решения, придававшего русскому языку статус регионального в городе.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на секретаря Игоря Терехова, сейчас юристы готовят соответствующую жалобу.

"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", цитирует Терехова пресс-служба.

Как сообщалось, 10 августа 2012 года вступил в силу закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

20 августа 2012 года Харьковский горсовет придал русскому языку статус регионального в городе. За это решение на внеочередной сессии в понедельник отдали голоса все 76 зарегистрировавшихся для голосования депутатов, оппозиция проигнорировала участие в этом голосовании.

Ранее Харьковский горсовет уже принимал решение о признании русского языка в Харькове региональным на сессии 6 марта 2006 года.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.

18 мая 2021 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 о признании противоправным и недействительным решения горсовета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.

"Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" № 788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении судьи Анастасии Мороко.

Как указано в мотивировочной части документа, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующим положениям Конституции Украины нормы закона "Об основах государственной языковой политики", во исполнение которого было принято соответствующее решение Харьковского горсовета.

Апелляционная жалоба на решение окружного админсуда может быть подана в течение 30 дней со дня составления его полного текста (20 мая).

Теги: #русский_язык #суд #харьков #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 26.05.2021
Проведением выездного заседания для осмотра реконструкции сбитого МН17 завершилась первая фаза судебного процесса

Проведением выездного заседания для осмотра реконструкции сбитого МН17 завершилась первая фаза судебного процесса

12:48 26.05.2021
ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

20:43 25.05.2021
Пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар" в Харькове потушили

Пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар" в Харькове потушили

19:06 25.05.2021
Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять запрещенный контент

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять запрещенный контент

19:03 25.05.2021
Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"

Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"

14:31 25.05.2021
Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

09:35 25.05.2021
Полтавчанина, который насиловал женщин в уборных столичного ТЦ, приговорили к 3 годам лишения свободы

Полтавчанина, который насиловал женщин в уборных столичного ТЦ, приговорили к 3 годам лишения свободы

03:55 25.05.2021
Суд освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Харьковской ОГА, подозреваемого в служебной халатности, в связи с истечением сроков давности

Суд освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Харьковской ОГА, подозреваемого в служебной халатности, в связи с истечением сроков давности

01:18 25.05.2021
В Харькове из-за горящего строительного мусора на лоджии ТРЦ Nikolsky было эвакуировано 200 посетителей

В Харькове из-за горящего строительного мусора на лоджии ТРЦ Nikolsky было эвакуировано 200 посетителей

13:08 24.05.2021
ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот о законах на платформе Telegram

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Данилов: все водные объекты Украины должны иметь владельца, то ли это орган местного самоуправления, то ли госучреждение

В Киеве 27 мая ожидается гроза

Украина и Израиль намерены проводить совместные мероприятия, посвящённые исторической памяти двух народов - Посольство

Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА