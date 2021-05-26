Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Харьковский городской совет подаст апелляцию на решение окружного административного суда о признании противоправным и недействительным решения, придававшего русскому языку статус регионального в городе.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на секретаря Игоря Терехова, сейчас юристы готовят соответствующую жалобу.

"Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно", цитирует Терехова пресс-служба.

Как сообщалось, 10 августа 2012 года вступил в силу закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

20 августа 2012 года Харьковский горсовет придал русскому языку статус регионального в городе. За это решение на внеочередной сессии в понедельник отдали голоса все 76 зарегистрировавшихся для голосования депутатов, оппозиция проигнорировала участие в этом голосовании.

Ранее Харьковский горсовет уже принимал решение о признании русского языка в Харькове региональным на сессии 6 марта 2006 года.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.

18 мая 2021 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 о признании противоправным и недействительным решения горсовета, которое придавало русскому языку статус регионального в городе.

"Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" № 788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении судьи Анастасии Мороко.

Как указано в мотивировочной части документа, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующим положениям Конституции Украины нормы закона "Об основах государственной языковой политики", во исполнение которого было принято соответствующее решение Харьковского горсовета.

Апелляционная жалоба на решение окружного админсуда может быть подана в течение 30 дней со дня составления его полного текста (20 мая).