События

17:20 26.05.2021

Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот о законах на платформе Telegram

1 мин читать
Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот о законах на платформе Telegram

Общественное движение "Честно" (рух "ЧЕСНО") запустило чат-бот о законах на платформе Telegram, сообщила его лидер Вита Думанская.

"Чат-бот дает возможности узнавать, что происходит в законах, какие изменения вносят (в них – ИФ) наши депутаты… Он позволяет мониторить любые изменения, которые происходят или в комитете, или по конкретному законопроекту, а также инициативы, которые вносит конкретный депутат", - рассказала Думанская на брифинге в среду.

По ее словам, чат-бот позволит своим пользователям сэкономить время и получать необходимую информацию.

Думанская подчеркнула, что необходимость создания чат-бота вызвана осложнением коммуникаций общественных активистов, журналистов с профильными комитетами парламента во время пандемии.

Как объяснила ведущий аналитик движения Оксана Ставнийчук, отслеживать законодательные обновления в чат-боте можно по ключевым словам, профильным комитетам и фамилиям депутатов.

"У нас есть четыре вида подписки: по номеру законопроекта, по действующему народному депутату, по конкретному комитету и по ключевым словам", - отметила Ставнийчук.

Она добавила, что оповещения в зависимости от выбора пользователя будут приходить один раз в день, в неделю или в месяц.

Теги: #чесно #законы #чат_бот
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:56 16.04.2021
Разумков подписал законы о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте

Разумков подписал законы о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте

17:04 08.04.2021
НБУ запустил чат-бот для обратной связи с потребителями

НБУ запустил чат-бот для обратной связи с потребителями

12:50 03.04.2021
Еще на одном участке округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными - "Рух "Чесно"

Еще на одном участке округа №87 в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными - "Рух "Чесно"

16:15 25.03.2021
Минцифры, "Vodafone Украина", IFES и ОБСЕ запустили Telegram-бот по проверке уровня цифровой грамотности

Минцифры, "Vodafone Украина", IFES и ОБСЕ запустили Telegram-бот по проверке уровня цифровой грамотности

15:49 25.03.2021
Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для крупных инвестпроектов

Зеленский подписал законы о налоговых стимулах для крупных инвестпроектов

17:00 28.01.2021
Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

Советник ОПУ: принятые Радой решения по СБУ и БЭБ - исторический поворот в работе правоохранительных органов

12:11 13.01.2021
Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

Чат-ботом "Укрзализныци" за первые сутки работы воспользовались 17 тыс. клиентов

11:21 11.01.2021
"Укрзализныця" запускает чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram

"Укрзализныця" запускает чат-боты с функцией продажи билетов в Viber и Telegram

20:28 07.12.2020
Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина

12:29 05.12.2020
Разумков подписал законы по поддержке предпринимателей во время карантина

Разумков подписал законы по поддержке предпринимателей во время карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

Новым владельцем "Украинской правды" станет владелец Dragon Capital и медиахолдинга "НВ" Фиала

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевском метро обновили правила перевозки легкого персонального транспорта

Харьковский горсовет обжалует решение суда об отмене регионального статуса русского языка

Судья Чаус больше не находится в международном розыске – источник

Данилов: все водные объекты Украины должны иметь владельца, то ли это орган местного самоуправления, то ли госучреждение

В Киеве 27 мая ожидается гроза

Проведением выездного заседания для осмотра реконструкции сбитого МН17 завершилась первая фаза судебного процесса

Украина и Израиль намерены проводить совместные мероприятия, посвящённые исторической памяти двух народов - Посольство

Amazon покупает киностудию MGM за $8,45 млрд

Украина эвакуировала из Сектора Газа граждан Украины, Молдовы и Болгарии - МИД

"Белавиа" отменила полеты в пять стран ЕС, а также в Украину и Великобританию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА