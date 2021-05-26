Движение "ЧЕСНО" запустило чат-бот о законах на платформе Telegram

Общественное движение "Честно" (рух "ЧЕСНО") запустило чат-бот о законах на платформе Telegram, сообщила его лидер Вита Думанская.

"Чат-бот дает возможности узнавать, что происходит в законах, какие изменения вносят (в них – ИФ) наши депутаты… Он позволяет мониторить любые изменения, которые происходят или в комитете, или по конкретному законопроекту, а также инициативы, которые вносит конкретный депутат", - рассказала Думанская на брифинге в среду.

По ее словам, чат-бот позволит своим пользователям сэкономить время и получать необходимую информацию.

Думанская подчеркнула, что необходимость создания чат-бота вызвана осложнением коммуникаций общественных активистов, журналистов с профильными комитетами парламента во время пандемии.

Как объяснила ведущий аналитик движения Оксана Ставнийчук, отслеживать законодательные обновления в чат-боте можно по ключевым словам, профильным комитетам и фамилиям депутатов.

"У нас есть четыре вида подписки: по номеру законопроекта, по действующему народному депутату, по конкретному комитету и по ключевым словам", - отметила Ставнийчук.

Она добавила, что оповещения в зависимости от выбора пользователя будут приходить один раз в день, в неделю или в месяц.