Данилов: все водные объекты Украины должны иметь владельца, то ли это орган местного самоуправления, то ли госучреждение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провел очередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины.

Как сообщает Аппарат СНБО Украины, представители министерств и ведомств, научных учреждений и специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение 2021 года.

Секретарь СНБО подчеркнул, что органы местного самоуправления несут ответственность за качество воды, поставляемой населению.

Так, Данилов отметил необходимость разработки общегосударственной программы очистки рек и озер, по его мнению, ключевым вопросом является проведение инвентаризации поверхностных водных объектов и подземных источников питьевой воды.

"Все водные объекты должны иметь владельца – то ли это орган местного самоуправления, то ли государственное учреждение, которые будут нести полную ответственность за надлежащее содержание этих объектов", - сказал он.

Также на заседании также обсудили необходимость привлечения инвестиций для модернизации систем централизованного водоснабжения, внедрение современных технологий очистки воды, подготовку проектов альтернативных источников водоснабжения населенных пунктов в маловодных регионах Украины, необходимость разработки новой Климатической программы Украины.