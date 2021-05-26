В Киеве 27 мая ожидается гроза

Днем в четверг, 27 мая, в столице ожидается гроза (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Также прогнозируют местами небольшой дождь ночью и умеренный кратковременный дождь днем, переменную облачность, ветер южный, 5-10 м/сек., температура ночью 13-15 °, днем 21-23°", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что на местах возможных подтоплений во время интенсивных дождей будет дежурить дополнительная спецтехника "Киевавтодора".

"В частности, предприятие имеет 73 единиц спецтранспорта и спецсредств: мотопомпы, гидромониторы, насосные станции и т.д. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора", - подчеркивают в КГГА.