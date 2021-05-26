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16:48 26.05.2021

Проведением выездного заседания для осмотра реконструкции сбитого МН17 завершилась первая фаза судебного процесса

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Проведя выездное заседание на военной авиабазе нидерландских военно-воздушных сил для осмотра реконструкции сбитого рейса МН17 Малазийских авиалиний, суд завершил первую фазу процесса – оценку готовности дела к рассмотрению по сути, которое запланировано на 7 июня.

Такое пояснение в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сделала судья, ответственная за работу с прессой, Марэйе Кнэйфф (Marije Knyff) в среду на военной авиабазе Хилзе-Рейе в рамкам выездного судебного заседания, которое проводилось с целью осмотра реконструкции сбитого МН17.

Она пояснила, что это заседание проводится только в деле, где обвиняемым является Олег Пулатов. Ранее суд пояснил, что это дело слушается одновременно, но не объединенно с делом, где обвиняемыми проходят Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко. И так как Пулатов представлен адвокатами, они имеют право подавать запросы о проведении дополнительного расследования.

"7 июня начнется рассмотрение дел совместно по сути, и это – следующая фаза процесса", - констатировала она.

Судья напомнила, что ранее в рамках ходатайства адвокатов Пулатова реконструкцию посетили эксперты с последующими отчетами для суда.

"Проводя выездное заседание на место реконструкции, суд хотел увидеть то, о чем написали в докладе эксперты. Суду было важным увидеть собственными глазами повреждения самолета, восстановленные в реконструкции, равно как и представленные обломки, так как именно суд должен будет принять решение в этом деле", - отметила Кнэйфф.

Говоря о возможных сроках рассмотрения дела и оглашения вердикта, судья выразила уверенность, что это не произойдет в этом году.

"В этом году запланированы другие действия, которые должны быть в этом процессе. В сентябре получат возможность выступить представители родственников погибших, потом начнется другая фаза процесса. Я не могу сказать, когда конкретно можно ожидать решения суда, но точно не в этом году", - отметила Кнэйфф.

Отвечая на вопрос, в случае, если следствием будут установлены другие причастные к крушению МН17, будет ли суд проходить в рамках уже идущего судебного процесса или будет начат новый, судья сказала: "На этот вопрос я не могу ответить. Сначала о том, что есть новые обвиняемые, должно заявить следствие. Сейчас сложно сказать, как это произойдет", - сказала она.

Для проведения выездного заседания непосредственно вблизи небольшого ангара, в котором расположена реконструкция сбитого МН17 был установлен большой белый тент. По причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, осмотр проводился в присутствии небольшого количества участников, а прямая трансляция осмотра демонстрировалась в тенте на большом экране.

Судебный процесс в деле о сбитом МН17 начался 9 марта 2020 года.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

Теги: #мн17 #реконструкция #суд
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