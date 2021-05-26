Украина и Израиль намерены проводить совместные мероприятия, посвящённые исторической памяти двух народов - Посольство

Украина и Израиль намерены поддерживать мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти двух народов. Об этом было заявлено в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с директором Департамента по внешним связям Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд Вашем» Йосси Гевиром и директором Центра по исследованию Холокоста им. М.Мирилашвили Аркадием Зельцером, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Были обсуждены возможные направления углубления сотрудничества и вопросы, представляющие взаимный интерес для Украины и Израиля, в частности в сфере противодействия антисемитизму. Посол Украины рассказал о мерах, принимаемых украинской властью в сфере борьбы с этим явлением, в том числе и на законодательном уровне. Стороны также отметили необходимость поддержки прямых контактов на уровне историков и учёных из Украины и Израиля для проведения совместных мероприятий, посвящённых исторической памяти двух народов», - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено вопросам чествования памяти жертв Холокоста, в частности в рамках чествования 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, и необходимости сохранения памяти о Праведниках народов мира.

Посол Украины также провел встречу с директором Департамента архива Александром Авраамом и ознакомился с деятельностью архивной службы Мемориального комплекса.