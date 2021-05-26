Нардепы от "Голоса" обсудили с депутатами Бундестага проблемы нацбезопасности, восстановления экономики и судебной реформы в Украине

Народные депутаты фракции "Голос" обсудили с депутатами фракции Свободной демократической партии в Бундестаге проблемы национальной безопасности, восстановления экономики, экологии и судебной реформы в Украине, сообщает пресс-служба политсилы.

Лидер "Голоса" Кира Рудик, в частности, акцентировала на необходимости реформирования СБУ и армии по стандартам НАТО.

"Мы должны создать новые площадки для переговоров с Россией при участии наших международных партнеров. Украина не может оставаться наедине с врагом. Нужна более широкая коалиция против Путина", - заявила Рудик.

Она также подчеркнула, что честные суды нужны не нашим союзникам, а в первую очередь украинцам, большинство из которых не доверяет судьям. Поэтому "Голос" требует реального, а не "фейкового" обновления судов.

Восстановление экономики, по мнению Рудик, невозможно без помощи международных партнеров страны.

"Именно поэтому украинская власть должна вернуться "на рельсы" системных реформ. Защита прав инвесторов, сотрудничество с МВФ и Всемирным банком - это must, чтобы вернуться к экономическому росту. Мы вместе с коллегами уже работаем над экономической стратегией, которую будем готовы представить", - заявила лидер "Голоса".

Кроме того, Кира Рудик сделала акцент на необходимости внедрять "зеленый курс" в Украине: бизнес должен заботиться не только о сверхприбыли, но и об ответственном производстве, которое не создает угрозу для жизни людей. "Голос" работает над тем, чтобы экология не финансировалась по остаточному принципу, добавила она.

"Наши немецкие коллеги подтвердили непоколебимую позицию относительно территориальной целостности Украины и поддержки ее евроинтеграционного курса. Также озвучили интересные идеи и предложения для ускорения экономического роста, развития образования и цифровизации", - сообщила Рудик.