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15:11 26.05.2021

Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

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Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков

Правительство Литвы в среду запретило заходить в воздушное пространство республики белорусским авиаперевозчикам.

Запрет вступает в силу с 3:00 27 мая. Он действует, прежде всего, для государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву.

"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал на заседании министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Как сообщалось, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало авиакомпаниям Евросоюза, а также авиалиниям, не относящимся к странам ЕС, строить маршруты в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на EASA.

В EASA отметили, что речь идет о рейсах компаний не из стран ЕС, имеющих точкой вылета или отлета территорию Евросоюза. В агентстве указали, что причиной таких рекомендаций стали соображения безопасности, поскольку ситуация вокруг самолета Ryanair ставит под вопрос способность властей Беларуси обеспечить надежность воздушного сообщения в своем воздушном пространстве.

Около 10 европейских авиакомпаний сообщили об отказе от полета через территорию республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не боится анонсированной Евросоюзом авиационной блокады и подчеркнул готовность к жесткому ответу, в случае введения новых экономических санкций со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Теги: #авиасообщение #литва #запрет #беларусь
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