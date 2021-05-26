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14:53 26.05.2021

Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

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Украина поможет согражданам вернуться домой после лечения в Беларуси – заявление

Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", - указывается в совместном заявлении министерств.

В настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

Для получения помощи следует обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси: +375 25 603 1184.

Теги: #возвращение #украинцы #лечение #беларусь
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