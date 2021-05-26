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14:00 26.05.2021

Предельная численность работников секретариата правительства сократится ориентировочно на 10%

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Предельная численность работников секретариата правительства сократится ориентировочно на 10%

Кабинет министров Украины одобрил изменение организационно-штатной секретариата правительства, что приведет к уменьшению предельной численности работников ориентировочно на 10%.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня на очередном заседании правительства было принято постановление "Некоторые вопросы секретариата Кабинета министров Украины". Этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органах исполнительной власти, в частности непосредственно в секретариате Кабмина конкретизируются структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, дополнительно, в соответствии с актуальными потребностями, в секретариате создаются новые подразделения по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.

"После завершения организационно-штатных мероприятий в секретариате Кабинета министров Украины будет уменьшена предельная численность работников ориентировочно на 10%", - добавил министр.

Теги: #численность #секретариат #кабмин
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