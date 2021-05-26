События

13:46 26.05.2021

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

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В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

В Киеве на ул. Теодора Драйзера мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что мужчина бросил бутылку с неизвестным веществом в троллейбус, в результате чего разбилось стекло и произошло возгорание в салоне. Кроме того, в результате инцидента пострадала пассажирка общественного транспорта, которую медики госпитализировали в больницу", - указывается в сообщении.

Как сообщает ГУ ГСЧС в Киеве, возгорание в троллейбусе было ликвидировано в 12:37. Пострадавшая женщина получила ожоги 2-й степени верхних конечностей и шеи.

Действия правонарушителя прекратили пассажиры троллейбуса вместе с участковыми, которые несли службу неподалеку. Злоумышленник - местный житель, 1993 года рождения. Сейчас с ним общаются правоохранители.

Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Деснянского управления полиции. После проверки инциденту будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #инцидент #троллейбус
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