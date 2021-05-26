Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области
Кабинет министров Украины согласовал назначение Марии Чорной главой Кировоградской областной государственной администрации.
Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.
Мария Чорна на данный момент является директором департамента агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации, а до этого была заместителем директора - начальником управления экономической политики и финансового обеспечения данного департамента.