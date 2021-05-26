События

13:20 26.05.2021

Посол Корнийчук занимается вопросом организации обучения украинских медиков в Израиле

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Ведущий медицинский центр Израиля «Хадасса» (г. Иерусалим) готов начать сотрудничество с Украиной в вопросе подготовки украинских медиков. Об этом было заявлено в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с гендиректором медучреждения Зеевом Ротштейном, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Состоялось знакомство с историей центра, приоритетными направлениями его деятельности на современном этапе, исследовательской работой и подготовкой медицинских кадров, в том числе иностранных. Была достигнута договорённость о формировании украинской стороной «карты потребностей» для разработки плана возможного взаимодействия с медицинским центром «Хадасса», прежде всего, по организации подготовки украинских специалистов и научного сотрудничества», - говорится в сообщении.

Е.Корнийчук также посетил отделение, где проходят лечение дети из Украины, пообщался с их родителями.

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Интерфакс-Украина
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