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13:06 26.05.2021

Зеленский подписал указ о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

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Зеленский подписал указ о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №210/2021 "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области, сообщает пресс-служба президента.

"Во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - указано в документе.

Командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #вга #славянск #создание
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