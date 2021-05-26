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12:48 26.05.2021

ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

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ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

Сотрудники Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины и сотрудники ГУ ГФС в Черкасской области раскрыли противозаконную схему Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий, направленную на уклонение от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

"С начала 2017 года и по настоящее время должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору, вопреки интересам местной громады, совершили противоправные действия. Коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, принадлежащего к коммунальной собственности", - сообщает пресс-служба ГФС в соцсети Facebook.

Сумма не полученных городским бюджетом доходов составляет около 35 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Теги: #черкассы #обыски #горсовет
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