"Укрзализныця" поможет доставить эвакуированных из Сектора Газа украинцев домой

"Укрзализныця" поможет бесплатно доставить эвакуированных из Сектора Газа граждан Украины домой и разместит их на центральном вокзале в Киеве для отдыха и ожидания дальнейших рейсов до места назначения, отмечается в сообщении на сайте компании.

"Укрзализныця" приобщается к эвакуации более 100 украинцев и членов их семей из Сектора Газа, которые сегодня прибудут специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь". Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express на Центральный железнодорожный вокзал, где для них будут созданы комфортные условия для отдыха и ожидания", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем эвакуированные украинцы железнодорожным транспортом будут доставлены к месту назначения по всей территории Украины.

Для возмещения стоимости проездных документов эвакуированных лиц "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

"Оперативно обрабатываем логистику для быстрой перевозки и обеспечим всем гражданам надлежащие условия во время ожидания своего рейса. Мы проследим, чтобы это путешествие завершилась для наших граждан максимально спокойно и быстро, и желаем всем мирного неба", - отметил и.о. главы компании Иван Юрик.

Из Сектора Газа в Украину через Египет будут эвакуированы более 100 человек, большинство из них - женщины и дети.