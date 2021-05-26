События

12:02 26.05.2021

Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации имущества

1 мин читать
Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации имущества

Руководитель казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал" извещен о подозрении по факту незаконной приватизации государственного имущества, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель завода в 2011 году, в сговоре с должностными лицами Национального космического агентства Украины, Фонда государственного имущества Украины и предприятия, осуществил незаконное отчуждение в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс. кв.м на ул.Московская в Киеве. Однако, согласно законодательству госимущество, переданное казенному предприятию в управление, было включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Действия чиновника квалифицированы по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация госимущества в крупных размерах или совершенное группой лиц по предварительному сговору). Устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Государственного бюро расследований.

 

Теги: #приватизация #арсенал #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:52 26.05.2021
Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

16:28 23.05.2021
Мужчине, поджегшему автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua, выдвинуто подозрение

Мужчине, поджегшему автомобиль основателя портала dtp.kiev.ua, выдвинуто подозрение

17:33 21.05.2021
Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

Руководителю НААН выдвинуто подозрение во взяточничестве, он взят под залог

09:23 21.05.2021
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, порвавшему флаг Украины в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, порвавшему флаг Украины в Киеве

17:53 20.05.2021
Как купить недвижимость на аукционе в Украине?

Как купить недвижимость на аукционе в Украине?

16:47 19.05.2021
Кабмин исключил "УкрНИИпроектреставрацию" из перечня объектов для приватизации

Кабмин исключил "УкрНИИпроектреставрацию" из перечня объектов для приватизации

11:04 19.05.2021
Экс-руководителю КП "Муниципальная охрана" сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

Экс-руководителю КП "Муниципальная охрана" сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств

10:00 18.05.2021
Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

20:35 12.05.2021
Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста - Офис генпрокурора

19:18 12.05.2021
Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

Медведчук заявляет, что ознакомился с предъявленным ему подозрением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Белавиа" отменила полеты в Украину до 25 августа, деньги за билеты вернут

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии - Лукашенко

В Украине за сутки зафиксировано 3395 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14987 человек

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете

ГБР уличило одного из руководителей регуляторной службы на взятке в $10 тыс.

В ОАЭ посещать мероприятия смогут только привитые от COVID-19

"Укрзализныця" поможет доставить эвакуированных из Сектора Газа украинцев домой

Южная исправительная колония №51 в Одессе выставлена на продажу за 223 млн грн

В Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей без осадков

Принуждения самолета Ryanair к посадке не было - Лукашенко

С начала года в Украине от укусов змей пострадали 15 человек

Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

Crown Agents доставила в Украину первую партию закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА