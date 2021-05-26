Руководителя завода "Арсенал" подозревают в незаконной приватизации имущества

Руководитель казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал" извещен о подозрении по факту незаконной приватизации государственного имущества, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель завода в 2011 году, в сговоре с должностными лицами Национального космического агентства Украины, Фонда государственного имущества Украины и предприятия, осуществил незаконное отчуждение в пользу общества с ограниченной ответственностью помещения казенного предприятия общей площадью 9,5 тыс. кв.м на ул.Московская в Киеве. Однако, согласно законодательству госимущество, переданное казенному предприятию в управление, было включено в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Действия чиновника квалифицированы по ч.2 ст.233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация госимущества в крупных размерах или совершенное группой лиц по предварительному сговору). Устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Государственного бюро расследований.