Принуждения самолета Ryanair к посадке не было - Лукашенко

Александр Лукашенко отверг утверждения о том, что самолет авиакомпании Ryanair был принужден к посадке в Минске истребителем МиГ-29 и что экипаж и пассажиры самолета насильно удерживались в аэропорту.

"Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми - очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

Он подчеркнул, что задачей истребителя, сопровождавшего авиалайнер, было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолёт на посадку в случае критической ситуации.

"Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 - абсолютная ложь!" - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что белорусские самолеты будут летать по нейтральному пространству Средиземного моря и Балтики в условиях отказа ЕС принимать борты "Белавиа".

"Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит", - заявил Лукашенко.

Также он "не переживает" по поводу отказа европейских авиакомпаний летать через Беларусь. "У Минска нет рычагов заставить вас летать там, где мы хотим, и мы не особенно переживаем", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь не будет оправдываться из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он задержан.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний через свою территорию и рекомендовал европейским авикомпаниям воздержаться от полетов через Беларусь. Около 10 европейских авиакомпаний сообщили об отказе от полета через территорию республики.