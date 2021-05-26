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11:17 26.05.2021

Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

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Беларусь закроет свое посольство в Канаде с 1 сентября

Посольство Беларуси в Канаде прекратит работу с 1 сентября, документы в консульский отдел перестанут принимать после 10 июля, сообщили в дипмиссии.

"Советом министров Республики Беларусь принято решение о закрытии посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в белорусское Генконсульство в Нью-Йорке. Граждане, состоящие на постоянном консульском учете в посольстве Беларуси в Канаде, с 1 сентября будут переведены на постоянный консульский учет в Генконсульство в Нью-Йорке.

Граждане, желающие состоять на постоянном консульском учете в ином загранучреждении республики, должны направить в посольство Беларуси в Канаде заявление о постановке на постоянный консульский учет в выбранное загранучреждение до 1 июля 2021 г. (ссылка на заявление).

Как сообщалось, решение о закрытии посольства Беларуси в Канаде предусмотрено постановлением правительства от 22 мая текущего года № 287, которое зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов республики.

Как заявлял ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, "назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, оптимизации их деятельности". Макей уточнил, что при разработке предложений по оптимизации МИД исходил из уровня внешнеэкономических отношений с конкретной страной, объема товарооборота и экспорта. Речь о массовом закрытии посольств в одном регионе и открытии миссий в другом не идёт.

Министр подчеркнул, что Беларусь закроет посольства в тех странах, где их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.

Теги: #посольство #канада #закрытие #беларусь
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