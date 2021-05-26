Crown Agents доставила в Украину первую партию закупленной за средства госбюджета вакцины Pfizer

Британское закупочное агентство Crown Agents в среду доставило в Украину из Бельгии первые 117 тыс. доз из 167 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Crown Agents, вторую партию вакцины ожидают в четверг.

По информации главы Crown Agents в Украине Татьяны Коротченко, вакцину Pfizer-BioNTech транспортировали с соблюдением всех правил хранения при необходимых температурных условиях.

В феврале Crown Agents поставило в Украину 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.