Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии - Лукашенко

Информация о минировании самолета Ryanair, который в воскресенье был посажен в Минске, поступила из Швейцарии, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным.

"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии", - сказал Лукашенко, выступая в среду перед парламентом.

Лукашенко цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - отметил Лукашенко, комментируя ситуацию.