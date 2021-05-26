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10:49 26.05.2021

Кабмин предложит СНБО запретить на 3 года въезд в Украину 11 российским артистам из-за поездок в Крым

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Кабмин предложит СНБО запретить на 3 года въезд в Украину 11 российским артистам из-за поездок в Крым

Кабинет министров Украины намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести на три года санкции в отношении 11 российских актеров и артистов.

Соответствующий проект решения обнародован в повестке дня заседания правительства на среду.

В частности, Кабмин намерен вынести на рассмотрение СНБО предложение о введении на три года персональных санкций в виде отказа в предоставлении виз и применении других запретов на въезд на территорию Украины для 11 российских деятелей культуры, которые демонстрировали специальное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма, а также организовывали там концерты и другие публичные мероприятия.

В частности, в перечень попали российские актеры театра и кино Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Алексей Чадов, а также исполнители Анастасия Сланевская (творческий псевдоним "Слава") и Ярослав Сумишевский.

Теги: #инициатива #запрет #актеры
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