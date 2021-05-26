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10:29 26.05.2021

ЦИК обжаловала решение суда об установлении результатов выборов в округе №87

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ЦИК обжаловала решение суда об установлении результатов выборов в округе №87

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) обжаловала решение Верховного суда, которым отменяется протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом.

"Комиссия обращает внимание, что устанавливала результаты выборов с учетом положений постановления и определения Большой палаты Верховного суда. Поэтому подробно проанализировала решение Верховного суда и подала апелляционную жалобу на это его решение", - сообщает пресс-служба ЦИК.

В комиссии подчеркнули, что на данный момент не существует однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации, сложившейся в округе №87. Таким образом, установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда.

Как сообщалось, 22 апреля ЦИК официально признала победу Вирастюка на довыборах в парламент на округе №87, прошедших 28 марта. 2 мая Большая палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем.

19 мая ЦИК, учитывая решения судов и позицию Большой палаты Верховного Суда, приняла решение о признании Вирастюка избранным по результатам довыборов без учета результатов голосования на шести участках, на которых по результатам повторного подсчета голосов было установлено несоответствие количества бюллетеней за кандидата Шевченко.

23 мая Верховный суд отменил решение ЦИК о признании Вирастюка избранным депутатом.

Теги: #вирастюк #цик #обжалование
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