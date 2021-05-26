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10:24 26.05.2021

МАУ возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

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МАУ возобновляет рейсы из Киева в Варшаву

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 18 июня 2021 года возобновляет рейсы по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены из-за влияния пандемии COVID-19.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, данные рейсы будут выполнять по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Киева вылеты планируются в 09:55 (прилет в 10:30 по местному времени), из Варшавы - в 14:05 (прилет в 16:35 по местному времени).

В настоящее время рейсы из Киева в Варшаву также выполняют авиакомпании Wizz Air, Ryanair и LOT.

Теги: #киев #мау #варшава #транспорт
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