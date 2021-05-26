Школы не должны перекладывать на учеников ответственность за качество образования на дистанционке - Шкарлет

Чрезмерное количество контрольных и тестовых работ - не лучший путь оценки полученных знаний учениками в условиях дистанционного обучения, считает министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"В этом вопросе надо выдерживать баланс, чтобы не перекладывать на школьников всю ответственность за изучение того или иного предмета. К тому же существует немало форм контроля усвоенных учениками знаний на основе интерактивных подходов", - цитирует Шкарлета пресс-служба ведомства.

Министр считает, что чрезмерное количество контрольных и тестовых работ - не лучший путь оценки полученных знаний учениками в довольно стрессовых для них условиях дистанционного обучения.