В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который ударил битой по голове водителя

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении мужчине, который 23 мая устроил дорожный конфликт на улице Здолбуновской.

"Событие произошло в Дарницком районе столицы. Водитель автомобиля "Фольксваген" остановился перед водителем автомобиля "Форд", вышел из авто и битой нанес удар по голове оппоненту, а также повредил его легковушку. Затем злоумышленник скрылся. Работники полиции установили личность правонарушителя. Это - 31-летний уроженец Херсонской области", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителю меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Мужчине инкриминируется ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.