Число заражений COVID-19 в мире превысило 167,6 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 167 млн 638 тыс.686, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 481 тыс. 615 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 165 тыс. 820 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 590 тыс. 925 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки достигло 26 млн 948 тыс. 874, а общее число скончавшихся от последствий заражения вирусом в стране составило 307 тыс. 231.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 194 тыс. 209 заболевших, из них умерли 452 тыс. 031 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 449. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 819 человек, Индии - 224, Бразилии - 2 тыс.114.