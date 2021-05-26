События

08:04 26.05.2021

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

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Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие снайперского обстрела со стороны российских наемников на Донбассе с начала суток среды. Всего с начала суток зафиксировано два обстрела позиций ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 26 мая зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в среду.

Кроме того, огонь по украинским позициям зафиксирован у Павлополя. Противник вел обстрел со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 25 мая, было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Российские наемники открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых пушек и стрелкового оружия.

У поселка Березовая был замечен беспилотный летательный аппарат противника типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские военнослужащие сбили БПЛА из стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка #раненый
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