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06:11 26.05.2021

Власти Южной Кореи разрешат привитым от COVID-19 ходить по улице без масок с июля

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Власти Южной Кореи разрешат привитым от COVID-19 ходить по улице без масок с июля

Граждане Южной Кореи, поставившие первую дозу вакцины против COVID-19, начиная с июля, смогут не носить медицинские маски на улице, сообщил премьер-министр Ким Бу Гем во время ежедневного межведомственного совещания по реагированию на COVID-19.

По его словам, начиная с июля, те, кто получил первую дозу противовирусной вакцины, смогут выходить на улицу без масок.

Он отметил, что местные органы здравоохранения планируют полностью пересмотреть меры правительства по борьбе с вирусом в конце сентября, когда, по прогнозам, более 70% жителей страны будут привиты хотя бы одной дозой.

"Мы также рассмотрим ослабление правил использования масок внутри помещения при достижении коллективного иммунитета", - заявил премьер-министр.

Южная Корея начала свою кампанию вакцинации против COVID-19 в феврале и планирует достичь коллективного иммунитета к ноябрю.

На данный момент вакцинировано 1,9 млн человек или 3,8% от 52-миллионного населения страны.

Теги: #маски #вакцинация #южкорея
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