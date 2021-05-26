Байден: вопрос о санкциях против Минска из-за инцидента с Ryanair рассматривается

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за инцидента с Ryanair находится в процессе рассмотрения.

"Это в процессе", - цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Беларуси издание The Hill.

"Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", - отметил он.

Ранее Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

Он отметил, что вынужденная посадка коммерческого рейса Ryanair и последующее задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича являются "прямым оскорблением международных норм".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как беларусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.