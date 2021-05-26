События

02:31 26.05.2021

Байден назвал санкции против "Северного потока 2" помехой для отношений с Европой

1 мин читать
Байден назвал санкции против "Северного потока 2" помехой для отношений с Европой

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщает Bloomberg.

Байден заявил журналистам что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Теги: #сша #газопровод #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:16 26.05.2021
SpaceX собирается запустить на орбиту четвертую за месяц группу интернет-спутников Starlink

SpaceX собирается запустить на орбиту четвертую за месяц группу интернет-спутников Starlink

22:07 25.05.2021
США выделят почти $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа – Блинкен

США выделят почти $40 млн помощи палестинцам, включая $5,5 млн сектору Газа – Блинкен

20:27 25.05.2021
Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным Украину, Беларусь и тему стратстабильности - Белый дом

Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным Украину, Беларусь и тему стратстабильности - Белый дом

17:19 25.05.2021
Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

Байден обсудит с Путиным насущные вопросы для восстановления стабильных двусторонних отношений - Белый дом

15:59 25.05.2021
Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

Встреча Байдена с Путиным ожидается 15-16 июня в Швейцарии - СМИ

07:03 25.05.2021
Советник Байдена пообещал, что США и ЕС привлекут к ответственности президента Беларуси

Советник Байдена пообещал, что США и ЕС привлекут к ответственности президента Беларуси

02:54 25.05.2021
Блинкен обсудил с главой МИД Германии Беларусь, помощь Сектору Газа и "Северный поток-2"

Блинкен обсудил с главой МИД Германии Беларусь, помощь Сектору Газа и "Северный поток-2"

20:33 24.05.2021
Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

19:17 24.05.2021
Венедиктова обсудила вопросы защиты прав инвесторов с представителями Американской торговой палаты в Украине

Венедиктова обсудила вопросы защиты прав инвесторов с представителями Американской торговой палаты в Украине

15:56 24.05.2021
Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая

Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным Украину, Беларусь и тему стратстабильности - Белый дом

Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

ПОСЛЕДНЕЕ

В ОП вручили государственные награды сотрудникам Госспецсвязи по случаю дня ГСССЗИ

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью в 00:00 26 мая

Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью

Пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар" в Харькове потушили

ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

Эстония намерена смягчить COVID-ограничения

Министры обороны Украины и Грузии подписали план сотрудничества между ведомствами

Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации – глава ОГА

Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА