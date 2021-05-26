Байден назвал санкции против "Северного потока 2" помехой для отношений с Европой

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции, сообщает Bloomberg.

Байден заявил журналистам что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".

Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.

Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.