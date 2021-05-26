SpaceX собирается запустить на орбиту четвертую за месяц группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует в среду вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с миниспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 14:59 по времени Восточного побережья США (в 21:59 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 29-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем месяце. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1675 космических аппаратов. Предыдущие партии спутников Starlink были запущены 4, 9 и 16 мая.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.